【KTSF 林佩樺報導】

近期手機直播成為新的趨勢,YouTube也宣布開放手機直播功能Super Chat,加入直播戰場。

直播就是人人都能成為主播,透過手機軟件將自己的即時情況公布,並且與線上觀眾互動,藉以賺錢。現在在全球蔚為趨勢,在中國更是廣為流行。

YouTube做為影音界龍頭,終於跟上Facebook、Twitter等科技公司的腳步,加入這個手機直播潮流。YouTube表示其堅固的基礎架構能讓用戶直播影片品質得到保證。這個稱為Super Chat的產品讓實況主播能夠以新方式和粉絲互動,同時從粉絲身上賺取獲利。

Super Chat除了美國以外,共在超過 20 個國家地區開放,包括台灣、南韓、日本。

