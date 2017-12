YouTube至明年將僱用上萬員工 截查違規視頻

By

【KTSF】

視頻網站YouTube正增聘人手,加強把違反該公司政策的視頻下架。

YouTube執行長Susan Wojcicki表示,有用戶濫用了YouTube提供的服務,藉此”誤導、操控、滋擾或傷害”他人。

Google持有的YouTube,至明年將會僱用超過1萬人,專責截查有問題的視頻,該公司沒有透露目前有多少僱員從事有關工作,這些僱員有些是YouTube直接僱用,有些是合約工。

Wojcicki表示,該公司將會從截查暴力和極端分子視頻所學到的東西,應用到截查其他有問題的視頻上,YouTube將會擴大應用”機器學習”技術,找出載有仇恨言論或傷害兒童內容的視頻,目前這項技術已應用到截查極端分子上載的視頻上。

過去數週,有多個廣告商表示暫停在YouTube賣廣告,因為它們不希望其廣告出現在一些載有傷害兒童、仇恨言論等視頻上。

另外本年稍早,有約250個廣告商亦表示要杯葛YouTube,因為YouTube上有極端分子發放的視頻,當中宣揚仇恨和暴力。

YouTube週一表示,已採取措施,確保廣告商所賣的廣告,不會在這些視頻中出現。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。