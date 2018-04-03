舊金山非牟利機構獲州府撥款 助露宿青年重過新生（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一個專門協助青少年無家可歸者的非牟利機構，獲得200多萬元州政府撥款擴展服務，幫助露宿街頭的青少年過新的生活。

Anubis Daugherty是Larkin Street青少年服務中心的外展服務實習生，他因為家庭問題，15、16歲開始停學和流落街頭，過著無家可歸的生活，長達6年。

他說，當走頭無路時，他遇到Larkin Street青少年服務中心的外展職員，這個機構為他安排住所，以及租金津貼，如今，他有高中文憑，在舊金山市立大學進修，又加入這個曾經幫他脫離露宿者生涯的機構，去幫助其他無家可歸青少年。

Daugherty說：”我成為外展實習生，在幫過我的同一團隊，我感到不可思議，能站在這個記者會演講，和舊金山市長和州眾議員同台，我曾在Haight這裡露宿，就在你們站在的這塊地上面。”

加州眾議員丁右立爭取1,000萬元州的撥款，給4個縣推行青少年無家可歸者服務，其中包括舊金山、聖他克拉縣（Santa Clara）、洛杉磯和聖地牙哥。

丁右立說：”有越來越多無家可歸青少年在舊金山和加州，這並不是他們的錯。”

在舊金山，每天約有1,300名25歲以下人士露宿街頭，Larkin Street青少年服務中心為年輕露宿者提供食物、教育和工作機會，以及為他們安排居所。

這個機構每年服務75,000個年輕人，這個青少年服務中心會得到250萬元州府撥款，擴展青少年服務。

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