舊金山非牟利機構獲州府撥款 助露宿青年重過新生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一個專門協助青少年無家可歸者的非牟利機構,獲得200多萬元州政府撥款擴展服務,幫助露宿街頭的青少年過新的生活。

Anubis Daugherty是Larkin Street青少年服務中心的外展服務實習生,他因為家庭問題,15、16歲開始停學和流落街頭,過著無家可歸的生活,長達6年。

他說,當走頭無路時,他遇到Larkin Street青少年服務中心的外展職員,這個機構為他安排住所,以及租金津貼,如今,他有高中文憑,在舊金山市立大學進修,又加入這個曾經幫他脫離露宿者生涯的機構,去幫助其他無家可歸青少年。

Daugherty說:”我成為外展實習生,在幫過我的同一團隊,我感到不可思議,能站在這個記者會演講,和舊金山市長和州眾議員同台,我曾在Haight這裡露宿,就在你們站在的這塊地上面。”

加州眾議員丁右立爭取1,000萬元州的撥款,給4個縣推行青少年無家可歸者服務,其中包括舊金山、聖他克拉縣(Santa Clara)、洛杉磯和聖地牙哥。

丁右立說:”有越來越多無家可歸青少年在舊金山和加州,這並不是他們的錯。”

在舊金山,每天約有1,300名25歲以下人士露宿街頭,Larkin Street青少年服務中心為年輕露宿者提供食物、教育和工作機會,以及為他們安排居所。

這個機構每年服務75,000個年輕人,這個青少年服務中心會得到250萬元州府撥款,擴展青少年服務。

