By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名青年牧師,涉嫌向未成年少女發送不雅圖片,被警方拘捕。

聖荷西警方消息指,24歲的Luis CruzCruz,懷疑在社交媒體上向一名13歲少女發送多張不雅的圖片,警方於上週三在東灣佛利蒙市(Fremont)將他拘捕。

CruzCruz是位於聖荷西北33街281號一間教堂的青年牧師,警方透露,他在教堂認識該名13歲少女及她家人。

警方呼籲對本案或者類似案件有線索的民眾,報警協助調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。