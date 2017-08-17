香港學生領袖黃之鋒羅冠聰周永康判囚6至8個月（視頻）

香港3名學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康，佔領行動前衝擊政府總部東翼前地，原本被判緩刑或社會服務令，上訴庭接納律政司覆核刑期的申請，改判3人監禁6至8個月，他們由囚車載走、即時入獄，3人表明會上訴至終審法院。

判詞指社會近年瀰漫歪風，包括有識之士鼓吹「違法達義」，鼓勵他人犯法，公然蔑視法律，更不幸影響部份年輕人，本案正是這種歪風的極佳例子，法庭要判以阻嚇性刑罰，維護法治尊嚴。

數百支持者聲援下，3人抵達高等法院，結果一如羅冠聰所料，煽惑他人參與非法集結的羅冠聰判得最重，由120時社會服務令，改判監禁八個月，參與非法集結的黃之鋒和周永康就改判監六個月及七個月，三人都表明會上訴。

案件源於2014年佔領運動前夕衝入政總這一幕，上訴庭副庭長楊振權在判詞一開始提到，香港社會近年瀰漫一股歪風，有些人包括有識之士鼓吹「違法達義」的口號，鼓勵他人犯法，公然蔑視法律，不但拒絕認錯，更視之為光榮及自豪的行為，這些傲慢和自以為是的想法，不幸影響部份年輕人。

他指今次案件是表現這種歪風的極佳例子，3人雖然聲稱「以和理非」，完全不使用暴力的原則「重奪公民廣場」，但楊振權認為只是「空口說白話」，「口惠而實不至」，以及自欺欺人的口號，強調三人所犯的罪行嚴重，又強調如果今次判刑，不足以阻嚇同類罪行，法庭可能要判更具阻嚇力的刑罰，以維護法治尊嚴。

上訴庭法官潘兆初就解釋，上級法院不會輕易指下級法院判刑過輕，但今次原審裁判官犯了原則性錯誤，上訴庭要干預，他指原審完全沒有考慮判刑要具阻嚇力，考慮答辯人個人情況，犯案動機等因素時，一面倒給予不相稱的比重，又指三人只是對保安員受傷表示歉意，仍然堅持控罪侵犯了他的人權，所謂的悔意只是表面，法庭不應給予太高比重。

潘兆初又指3人當時是民主運動學生領袖，對其他學生有一定影響力，煽惑他們犯法是極不負責任行為，要加重罪責。

上訴庭副庭長楊振權在判案書特別提到，對有抱負的年輕人判即時監禁，絕非他樂於看到的裁決，但法庭有責任向社會發出明確信息，行使集會自由的同時必須守法，任何暴力行為都要重罰，否則法律保障市民的權力和自由亦蕩然無存。

3人知道判刑後，黃之鋒在犯人欄舉起手大叫「香港人不要放棄」，之後由囚車載走，由於他不足21歲，會送到壁屋監獄，周永康在犯人欄向公眾席揮手，他與羅冠聰由另一輛囚車送往荔枝角收押所，現場有大批傳媒，懲教與警員手拉手維持秩序。

囚車離開法院時，現場有大批記者採訪及支持者聲援，期間一名警員被人用手推撞受傷，一名四十一歲男子涉嫌襲警被捕，帶上警車，目前仍被扣查在中區警署。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。