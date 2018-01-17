佔旺案黃浩銘黃之鋒判囚 岑敖暉緩刑

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2014年佔領運動旺角清場期間，多人違反禁制令，刑事藐視法庭罪成，其中不認罪的黃浩銘判得最重，判監4個月15日，認罪的黃之鋒就被判監3個月。其餘14人，包括岑敖暉，不論認罪與否，分別被判監一至兩個月，緩刑12至18個月。

案中16名被告早上到高等法院聽判刑，結果一如他們所料，否認刑事藐視法庭罪的黃浩銘，被判監4個月15日，是16人當中判得最重，認罪的黃之鋒被判監3個月，兩人刑期會與衝擊政總案，及反新界東北案的刑期分期執行。

同樣認罪的岑敖暉被判監一個月，緩刑一年及罰款一萬元，其餘13人不論有否認罪，分別被判監一至兩個月，緩刑12至18個月以及罰款。

法官在判詞詳細解釋判刑原因，指黃之鋒當日在現場不斷挑戰執達吏，以及禁制令的有效性，雖然在現場只逗留個半小時，但期間扮演領導角色。

法官又指2014年11月26日當日，非法佔據路面已不可能改變任何東西或任何人，只是影響到市民日常生活，例如的士與小巴司機的生計，這些政治運動的亂局之中，最受影響的是貧困及打工階層。法官指每個香港人都有示威權利，但前提是不損害其他人的權利。

對於律師提出黃之鋒案發時不足21歲，根據《刑事訴訟程序條例》，應先考慮監禁以外的刑罰，法官指條例只適用於刑事案，但刑事藐視法庭都屬於民事訴訟，條例並不適用。

至於黃浩銘，法官指他的行動與黃之鋒相似，同樣扮演重要主動角色，煽動群眾抗爭，挑起示威者與執達吏之間的仇恨，有必要判監。

而岑敖暉，法官指他雖然是佔領行動學生領袖，但當日除了與黃之鋒、黃浩銘站在警方防線最前，大部分時間安靜地觀察清場行動，無挑戰執達吏，與其他示威者無大分別。

法官在判詞提到，部分被告當日有拿擴音器或協助廣播，但參與程度僅限於此，所以判監但緩刑。

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