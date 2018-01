佔旺案黃浩銘黃之鋒判囚 岑敖暉緩刑

By

【i-CABLE】

2014年佔領運動旺角清場期間,多人違反禁制令,刑事藐視法庭罪成,其中不認罪的黃浩銘判得最重,判監4個月15日,認罪的黃之鋒就被判監3個月。其餘14人,包括岑敖暉,不論認罪與否,分別被判監一至兩個月,緩刑12至18個月。

案中16名被告早上到高等法院聽判刑,結果一如他們所料,否認刑事藐視法庭罪的黃浩銘,被判監4個月15日,是16人當中判得最重,認罪的黃之鋒被判監3個月,兩人刑期會與衝擊政總案,及反新界東北案的刑期分期執行。

同樣認罪的岑敖暉被判監一個月,緩刑一年及罰款一萬元,其餘13人不論有否認罪,分別被判監一至兩個月,緩刑12至18個月以及罰款。

法官在判詞詳細解釋判刑原因,指黃之鋒當日在現場不斷挑戰執達吏,以及禁制令的有效性,雖然在現場只逗留個半小時,但期間扮演領導角色。

法官又指2014年11月26日當日,非法佔據路面已不可能改變任何東西或任何人,只是影響到市民日常生活,例如的士與小巴司機的生計,這些政治運動的亂局之中,最受影響的是貧困及打工階層。法官指每個香港人都有示威權利,但前提是不損害其他人的權利。

對於律師提出黃之鋒案發時不足21歲,根據《刑事訴訟程序條例》,應先考慮監禁以外的刑罰,法官指條例只適用於刑事案,但刑事藐視法庭都屬於民事訴訟,條例並不適用。

至於黃浩銘,法官指他的行動與黃之鋒相似,同樣扮演重要主動角色,煽動群眾抗爭,挑起示威者與執達吏之間的仇恨,有必要判監。

而岑敖暉,法官指他雖然是佔領行動學生領袖,但當日除了與黃之鋒、黃浩銘站在警方防線最前,大部分時間安靜地觀察清場行動,無挑戰執達吏,與其他示威者無大分別。

法官在判詞提到,部分被告當日有拿擴音器或協助廣播,但參與程度僅限於此,所以判監但緩刑。

