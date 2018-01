佔旺刑事藐視法庭案 黃之鋒獲准保釋

By

【i-CABLE】

佔旺刑事藐視法庭案,黃之鋒及黃浩銘被判監,上訴庭批准黃之鋒保釋,考慮到他犯案時的年紀,認為原審法官判刑時應否給予足夠扣減可以爭辯,但就拒絕黃浩銘保釋申請,認為看不到他上訴理據有可爭辯之處。 上星期三被判監的黃之鋒晚上七時許步出羈留室,他獲准以現金一萬元保釋,期間不准離港。黃浩銘申請保釋被拒,由囚車押走,他在羈留室寫了一封信,由戰友讀出。 上訴庭下午處理他們的保釋申請,代表黃之鋒的資深大律師駱應淦指,原審法官錯誤指黃之鋒當日有領導角色,判刑時無考慮他的年齡,亦無考慮刑期的整體性,才會將本案刑期與衝擊政總案分期執行。 律政司提出反對,指黃之鋒當日與現場人員爭執是不爭事實,又指原審法官判刑時有考慮黃之鋒的年紀,正確指出針對年輕被告的條例不適用於藐視法庭案。 高等法院首席法官張舉能問及,黃之鋒認罪判監三個月比起不認罪的黃浩銘刑期少三分一,是否判刑無因應黃之鋒的年紀再予以扣減。 律政司一方重申,法官有考慮黃之鋒年紀,亦毋須列出所有考慮因素,不認為法庭有犯錯。 上訴庭最後認為就黃之鋒犯案時的年紀,法官判刑時應否給予足夠扣減可以爭辯,同時考慮到他需要時間申請法援,亦無潛逃風險,批准黃之鋒以現金一萬元保釋。 代表黃浩銘的資深大律師李柱銘就指,黃浩銘在警方發最後警告時已想離開但不成功,又指律政司未能在毫無合理疑點下證明被告有意圖留在現場造成阻礙。 律政司反駁,指黃浩銘當時要離開根本沒有困難,又指法庭除了考慮他是否在場,亦考慮到他當時有挑戰執達吏。 上訴庭指黃浩銘雖然沒有潛逃風險,但看不到上訴理據有可爭辯之處,最後拒絕黃浩銘保釋申請。他傍晚由囚車押走,而他就定罪提出上訴的案件,將排期3月5日處理。

