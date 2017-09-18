澳門立法會選舉非建制派增一席 民主派新丁蘇嘉豪當選

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澳門立法會選舉塵埃落定，14個直選議席揭盅，非建制派得到5席，較上屆多取一席，當選的包括民主派新丁蘇嘉豪，建制陣營多人成功連任，繼續成為議會大多數，但部分人票數較上屆減少。

首次為新澳門學社「擔大旗」，26歲的蘇嘉豪以9,000多票、得票排第12，成為議會新丁，做歷屆最年輕議員。

蘇嘉豪昔日的隊友，兩位民主派元老級吳國昌和區錦新雙雙連任。區錦新早前批評，澳門政府找解放軍協助救災是「小題大造」，一度擔心影響選情，最終比起上屆更多取2,000多票。

做過3屆議員、公務員背景的高天賜，取得14,000多票，亦比上屆多1,000多票。高票連任保住一席，但未能如上屆般奪取兩席。這個成績比起過去四年好，但喪失了議席，這個就是制度裡的特色。

標榜中間路線的大學教授林玉鳳過去兩屆都落敗，今屆票數比上屆多一倍，如願晉身議會，被視為非建制派的新面孔。她相信是受惠於天鴿風災和首投族的支持。

在建制陣營，今屆採取分拆名單的澳門民建聯，施家倫和宋碧琪雖然成功連任，但兩張名單加起來，仍較上屆少了2,000票，不能像上屆般一張名單取3席。

人稱「四太」的梁安琪穩奪一席，原本一張名單奪兩席，最終未能如願。今屆選舉投票結束後，5個多小時便公布全部投票結果，較上屆8小時快，澳門選管會表示，與改善票站及點票安排有關。

澳門立法會有33個議席，14個直選議席佔四成多一點，今屆非建制派議員奪得5席，較上屆多一席，不過仍然屬議會的少數，因為其餘九個直選議席，以及12個來自工商、金融、勞工、專業、社會服務及教育界，以及文化及體育界的間選議席，都是由建制陣營奪得。

至於餘下的7個委任議席，要稍後由行政長官崔世安委任。有學者認為今次選舉，多了選票流向非建制派陣營，反映市民要求提高，政府要為施政問責的訴求。