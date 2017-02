知名華裔小提琴演奏家寧峰將到舊金山演出（視頻）

By

在世界各國音樂比賽中獲獎無數的華裔小提琴演奏家寧峰來到加州,分別為南加州及舊金山觀眾帶來精彩表演。帶大家認識這位”華人之光“。

這悠揚起伏的小提琴聲,是寧峰與香港管弦樂團的一次合作演出。

出生在四川成都,今年36歲的寧峰,從四歲就開始學習小提琴。他說,由於歷史原因,自己父親那一輩人沒有機會學習古典西洋音樂,因此更令那一代人對古典音樂產生好奇,”所以說我的所有同學,所有的同學都是因為父母其中有一個或是雙方都在小的時候非常喜愛,因為聽到了古典音樂從某些渠道,所以覺得是很好聽的東西,但是自己沒有機會學,所以說就讓自己的子女學了。”

寧峰說,父親很喜歡小提琴,但沒能實現夢想,因此那一代人有很多父母都希望能在兒女這一代圓夢,”我是因為我父親很喜歡,他希望我能有這麽一個興趣愛好,而且在我小的時候

相對來講內陸發還是比較慢的,沒有甚麽太多娛樂,我記得很清楚,我們家買的第一台黑白電視,那大概都是我七、八歲學琴好幾年了,那個時候大家的真正娛樂也就是偶爾看一下電影而已,然後就聽收音機,所以我父親就希望我有一個比較好的,正面的興趣愛好,所以他讓我學了琴。”

寧峰說,自己小時候其實並不太喜歡練琴,而讓自己決定上音樂學院的主要原因,是不想像表兄妹們一樣,為了升高中讀大學而忙於功課及各種考試,”我是沒有學小提琴,我去讀普通的中學的話,我就需要像他們這樣一天到晚在家裡背書做作業,但是相比起來,我會覺得雖然需要去音樂學校練琴,但是我不反感練琴,所以這樣的話,我選擇了去讀音樂學院。”

寧峰在就讀四川音樂學院期間就開始不斷參加世界各種小提琴音樂比賽,後來還分別到德國柏林及英國皇家音樂學院深造,而且是英國皇家音樂學院第一位學生,在畢業獨奏上拿到滿分。2006年,他更獲得帕格尼尼國際小提琴比賽第一名。

獲獎無數的寧峰,說到成功的秘訣,他認為自己首先是以喜歡為目的,而不是為了拿獎,”這樣的話,我自己就沒有一種特別大的壓力,就是說好像我必須要做成甚麽樣,包括我去參加比賽一樣,當時我最後一個比賽帕格尼尼,我當時得完獎之後,我給我父親打電話,我說我得獎了,我得了第一名,然後我爸說恭喜恭喜,你去參加甚麽比賽了?他對我也好,我對我自己也好,要求只是盡到我自己的努力,做喜歡做的事情,盡到自己努力就行了。”

他分享成功的第二點就是盡自己最大努力做到最好,寧峰現在除了演出和教學生之外,還有一件他想做的事情,就是盡量把自己演奏的作品都錄製成唱片保存下來,”我給自己安排了很多錄音的計劃,我希望能盡量多的留下我自己的一個印記吧,可以這麽說。”

寧峰將於下星期二在舊金山與一位韓國裔鋼琴家一起舉行一場獨奏音樂會,有關詳情可上網查詢 www.chambermusicsf.org.

