Yolo縣山火迅速蔓延 煙霧吹至灣區上空

北加州Yolo縣山火火場面積已經擴大至32,500英畝,目前只有2%受控,消防局指當局正在圍著火場建起防線。

在16號公路附近,Yolo縣的County大火由於天氣乾燥以及高溫,火勢迅速燃燒,火場面積兩日內擴大至32,500英畝,消防當局從陸空兩處撲救山火,並對該區發出強制撤離令。

在50英里外,沙加緬度可以看到大火。

消防人員亦指,大火產生的黑煙,阻礙了直升機搜索撤離的人,截止週日晚,火勢只有2%受控,有約116建築物受威脅。

而Lake縣的Pawnee Fire仍在焚燒當中,蔓延至14,500英畝,73%已受控,當局預計在週二前會完全控制火勢。

另外,County山火散發的煙和灰燼影響灣區的Napa、Sonoma、舊金山以及聖馬刁縣(San Mateo)等地的空氣質素,導致灣區週日的天空一片暗黃色。

不過,舊金山緊急應變部門指,空氣質素不算太差,屬於中等級別 ,市民無須過分擔心,但提醒一些有心臟病或肺病的人士,長者及兒童都應該考慮減少長時間的戶外活動。

一些高危人士可能會出現咳嗽及呼吸急促,不過民眾亦無須過分擔心。

根據本地五號台的報導,預計週一灣區的上空仍然會受到山火影響。

