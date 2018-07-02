Yolo縣山火迅速蔓延 煙霧吹至灣區上空

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【KTSF】

北加州Yolo縣山火火場面積已經擴大至32,500英畝，目前只有2%受控，消防局指當局正在圍著火場建起防線。

在16號公路附近，Yolo縣的County大火由於天氣乾燥以及高溫，火勢迅速燃燒，火場面積兩日內擴大至32,500英畝，消防當局從陸空兩處撲救山火，並對該區發出強制撤離令。

在50英里外，沙加緬度可以看到大火。

消防人員亦指，大火產生的黑煙，阻礙了直升機搜索撤離的人，截止週日晚，火勢只有2%受控，有約116建築物受威脅。

而Lake縣的Pawnee Fire仍在焚燒當中，蔓延至14,500英畝，73%已受控，當局預計在週二前會完全控制火勢。

另外，County山火散發的煙和灰燼影響灣區的Napa、Sonoma、舊金山以及聖馬刁縣（San Mateo）等地的空氣質素，導致灣區週日的天空一片暗黃色。

不過，舊金山緊急應變部門指，空氣質素不算太差，屬於中等級別 ，市民無須過分擔心，但提醒一些有心臟病或肺病的人士，長者及兒童都應該考慮減少長時間的戶外活動。

一些高危人士可能會出現咳嗽及呼吸急促，不過民眾亦無須過分擔心。

根據本地五號台的報導，預計週一灣區的上空仍然會受到山火影響。

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