By

【i-CABLE】

聯合國人權理事會發表報告,指也門交戰各方,包括也門政府軍、沙特阿拉伯領導的聯軍,以及胡塞武裝,都可能犯下戰爭罪行,包括攻擊平民目標。

也門3年多內戰以來,有超過6,600名平民喪生、萬多人受傷。

本月初沙特聯軍空襲也門北部的胡塞武裝時,就擊中一輛載滿平民的巴士,至少43人死亡、逾60人受傷,大部分死者是小童。

聯合國人權理事會呼籲各國不要供應武器給交戰各方,目前美國和英國都有提供武器給沙特聯軍。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。