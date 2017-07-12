聯儲局主席耶倫稱加息步伐將放慢 刺激股市造好

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【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席耶倫週三重申，加息的步伐將會放慢，這項消息刺激華爾街股市週三普遍造好，其中道瓊斯再創新高，Nasdaq就上升超過1%。

耶倫週三在眾議院金融委員會每半年一次作證時重申，將會繼續維持慢慢加息的步伐，因為以歷史標準來衡量，中性利率目前已經相當低，代表銀行與銀行之間隔夜拆息的聯邦基金利率毋須再加許多次息，才達到中性利率政策的立場。

她又說，決策小組委員會繼續預期，更長遠的聯邦基金利率的中性利率水平，可能會保持在低水平，而這在過去幾十年也行之有效。

所謂 “中性利率” 就是中性貨幣政策，既不需要推行刺激措施來加快經濟成長，也毋需減慢經濟成長的一種狀態。

有分析師認為，耶倫的講話顯示，聯儲局目前的政策不變，意味著今年內很可能會再加息一次。

在作證時，耶倫也提到聯儲局有可能在今年開始縮減4.5萬億元的資產負債表，但同時會密切留意低通脹的趨勢。

她指出，近期通脹疲弱，主要因為在某些類別的價格出現不尋常的降低，當中包括手機電話計劃和處方藥物的價格降低等。

她又說，在未來幾年，整體經濟不會走向通脹所訂下的2%目標，是妄加判斷的的講法。

耶倫的講話發表之後，美股應聲上揚，以接近全日最高位收市，主要指數週三都上升，其中道瓊斯再創新高，上升123點至到21,532點，Nasdaq就上升超過1%，報6,261點。

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