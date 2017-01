By

【KTSF陳嘉琪報導】

加州副州長紐森及三藩市華埠的熱心人士,為500名長者免費送上新年大餐。

今日的餸菜非常豐富,有雞、有叉燒、有齋菜有麵,而每名長者亦同時收到新年禮物過肥年。禮物包有臘腸、粉絲、生麵及一包糖果,副州長紐森亦親自穿上圍裙,為長者送上食物及禮物。他表示非常喜歡透過這種方法與市民多接觸。而華埠街坊會主席李兆祥,一如以往的3年為這些長者出錢又出力,當中部分食物及禮物是由他贊助,他表示有得食又有得拎,不少長者很滿足,而且津津有味,有長者表示,在新年已經沒有特別的願望,只是希望自己日日都過得開心。

