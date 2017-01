雅虎轉手Verizon後將易名 執行長離職

By

【KTSF 劉開平報導】

2012年7月開始擔任雅虎(Yahoo)執行長的Marissa Mayer,將在雅虎轉手電訊公司Verizon之後離職,雅虎也將會易名。

雅虎週一宣佈,執行長Mayer和共同創辦人David Filo等人,將在雅虎的核心產業,即網路服務轉手Verizon後一起離職。

Verizon耗資48億併購雅虎的核心產業,這筆交易不包括雅虎擁有的中國阿里巴巴的股份和日本雅虎,以及其它一些小規模投資。

雅虎核心產業和雅虎這個名字一起出售後,剩下的企業不能再叫雅虎,新的名字是Altaba Group,是一個把”Alternate”以及”Alibaba”兩個詞合成之後的新名字。

雅虎在去年10月透露,曾在2013年被黑客入侵被盜走大約10億名用戶的資料,一度令人擔心這件事是否會影響Verizon對雅虎的併購。

