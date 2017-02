受黑客入侵帳號拖累 Verizon減價3.5億收購雅虎

By

【KTSF】

雅虎(Yahoo)早前被爆有逾億用戶的個人資料遭到黑客入侵,受事件拖略,美國電訊商Verizon原本提出以48億收購雅虎,週二宣布調降收購價3.5億元,如果雅虎不同意,整個收購案將告吹。

投資者早前憂慮,Verizon有可能因應入侵事故,而要求降低收購價至少10億元,甚至索性取消收購,週二公布的修訂協議,平息了投資者的疑慮。

市場憂慮,雅虎被黑客入侵後,有可能導致使用雅虎電郵或其他數碼服務的用戶減少,這代表少了廣告曝光的機會,而廣告收益正是Verizon數月前決定收購雅虎的原因。

雅虎堅稱,入侵事件曝光後,其下用戶仍不離不棄,沒有太大影響。

新的收購價定於44.8億元,雅虎股東若損失每股37美分。

併購完成後,因應入侵事件而招致的支出,將會由阿里巴巴集團和雅虎日本成立的Altaba Inc.承擔,後者是管理雅虎餘下資產的公司,當中包括70億元現金。

市場普遍預料,雅虎執行長Marissa Mayer將會在併購完成後離職,但她目前仍未作出具體宣布。

如果她真的離職,估計其遣散費高達4,400萬元,而上述數字是去年夏天的估算,由於Mayer的遣散費主要是雅虎股票,而雅虎股價自去年夏天已攀升接近20%,因此她離任後所得估計將更高。

