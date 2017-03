雅虎因用戶資料外洩蒙巨大損失 執行長受罰被扣紅利

By

【KTSF 林佩樺報導】

近期兩宗涉及超過10億用戶的大型個人資料外洩事件影響,雅虎(Yahoo)對此懲罰執行長Marissa Mayer,她將損失1,400萬元紅利。

雅虎執行長Mayer並不會得到約200萬元的年度獎金,以及價值約1,100萬的年度股票紅利,以此懲罰她管理失當,沒有及時處理2014年就發現的數據外流問題,總共損失1,400萬元。

Marissa Mayer擔任雅虎執行長的4年期間,總收入超過1.62億元。

雅虎在2015年10月透露,曾在2013年被黑客入侵,盜走大約10億名用戶資料,是有史以來同類網路盜竊案中最大規模的案件。

2016年9月雅虎又宣佈,有5億用戶的賬戶資料被盜,是史上第二大網路盜竊案。

洩密事件發生後,電信商Verizon重新討論併購案,將確定收購金額下修,雅虎因此損失3.5億元,以45億元成交。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。