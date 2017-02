By

【KTSF 林佩樺報導】

雅虎(Yahoo)證實向部分用戶發出警告,發現有黑客透過製造假cookies,不需要密碼就入侵了用戶帳號。

雅虎發出警告,去年底公布在2015至2016年間,可能有10億用戶遭黑客入侵,其中有些情況是黑客盜取雅虎用以生成cookies的源代碼,並發動攻擊,這樣一來不用密碼就能入侵帳戶。

雅虎表示,已通知可能受影響用戶,並讓遭改動的Cookie失效,這項通知顯示,雅虎的黑客入侵調查工作已經進入最後階段。

大規模黑侵事件,促使Verizon把收購雅虎的價格減少了2.5億美元。

