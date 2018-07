【i-CABLE】

香港首隻同股不同權新股,小米首日掛牌,開市就失守招股價,最低落過16港元,較招股價低近6%,收市報16.8港元,每手帳面蝕40港元。小米董事長雷軍指,公司基本面好,相信長線股價會愈來愈好。

小米作為香港上市改革後,第一隻以同股不同權掛牌的公司,上市儀式有財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫撐場、基石投資者順豐的創辦人王衛,以及投資者長和聯席董事總經理霍建寧亦現身支持。

小米一開市就跌穿招股價報16.6港元,較招股價低2%,之後再跌過落16元水平。

雷軍指公司流著創新的血,要付出、甚至要承受誤解和非議,但有信心股價長線會愈來愈好,原本同步發行CDR的計劃暫緩,雷軍承認目前不是發CDR的最佳時機。

