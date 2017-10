中共十九大開幕 習近平提出新時代社會主義思想（視頻）

By

中國共產黨第十九次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。 會議在週三早上9時召開,總書記習近平率先入場,前任領導人江澤民、胡錦濤緊隨其後,其他大會主席團常務委員會成員就拉開一段距離,在場代表拍掌迎接。 大會由李克強主持,在唱國歌之後,先向毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等已故領導人默哀,之後由總書記習近平代表第十八屆中央委員會發表報告,主題是不忘初心,牢記使命,決勝全面建成小康社會。 習近平在報告中,提出新時代中國特色社會主義思想,包括分兩個階段,在本世紀中葉將中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。 習近平就未來中國的發展目標和方向,提出新時代中國特色社會主義思想。 習近平所講的兩個階段,首先是從2020年到2035年基本實現社會主義現代化,而第二個階段就是從2035年到本世紀中葉建成現代化強國。 他強調,新時代中國特色社會主義思想,是馬克思主義中國化的最新成果,又提出達到目標的十四條基本方略,包括堅持黨對一切工作的領導,以人民為中心,改善民生,全面深化改革,依法治國,堅持社會主義核心價值體系等方面。 習近平表示,中國的政治制度是最廣泛最真實,維護人民根本利益的民主,強調黨在中國的政治生活中要居於領導地位,不能生搬硬套外國政治制度模式。 習近平用了專門的章節,去講述中國的政治制度,他強調中國政治發展道路是近代以來中國人民奮鬥必然結果,習近平強調,在中國政治生活中,黨要居於領導地位,要由黨集中統一領導和支持,人大、政府、政協、法院和檢察院履行職能。 習近平在會議上提出,中國作為負責任大國,會積極參與國際事務,貢獻自身的智慧、力量,習近平又指改革開放歷程,為其他發展中國家提供了「中國方案」。 習近平在報告提出中國本世紀中葉成為現代強國的願景,並對世界作出貢獻,習近平指,世界正處於大調整時期,和平發展勢頭不可逆轉,但同時面臨不穩定性,他一口氣提出多個重大挑戰。 習近平稱中國支持聯合國發揮積極作用,並參與全球治理體系改革,習近平指,中國邁向強國之路,其他國家可以借鑑。

