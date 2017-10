中共選出新領導層 習近平稱2020年全面建成小康社會（視頻）

【i-CABLE】

中共十九屆一中全會選出新一屆的中共領導層,中央政治局委員保持25人,當中常委亦都維持7人,7名政治局常委包括連任的總書記習近平及李克強,還有新成為常委的栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際及韓正。

習近平指,連任是對他的肯定、鞭策和激勵,一定會恪盡職守。展望未來,他指中國特色社會主義進入了新時代,就要有新作為,他為接下來的任期逐年定下目標。

習近平帶領新常委見記者,他指過去5年已做了很多工作,現在要統籌落實,十九大提出的新目標新任務。他以重要年期作為座標,去闡述未來5年任期的工作目標,首先是明年的改革開放40周年。

而2019年是建國70周年,會繼續落實「十三五」規劃,以及對未來發展作出新的規劃,到2020年,是中國全面建成小康社會的期限,習近平強調一定會達到目標。

2021年是中共建黨100周年,習近平指會繼續從嚴治黨。他又指,中國深知和平的價值,但亦會堅定維護國家主權、安全和發展利益。

