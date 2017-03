By

【i-CABLE】

外電報道,中國國家主席習近平將於下星期四及星期五與美國總統特朗普會面。

路透社引述消息指,特朗普將於下月6日及7日,在他位於佛羅里達州的高爾夫球私人俱樂部接待習近平及會談,是特朗普上任後,中美元首初次會面。

特朗普早前曾在俱樂部招待日本首相安倍晉三打高爾夫球,消息未有提及習近平是否有機會與特朗普打球。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。