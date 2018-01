中共十九屆二中全會閉幕 討論修憲納入習近平思想

【i-CABLE】

一連兩日的十九屆二中全會在北京閉幕,會議專門討論修憲,將習近平思想寫入憲法,強調是黨和國家必須長期堅持的指導思想。

中共十九屆二中全會閉幕後發表公報,表示今次修憲的總體要求,是堅持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,「三個代表」重要思想、科學發展觀,以及習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,將中共十九大確定的重大理論觀點和重大方針政策,特別是習近平思想寫入國家根本法,為民族復興提供憲法保障。

會議公報指,以習近平為核心的黨中央取得了歷史性成就,中共十九大確定了新的奮鬥目標,有需要將所取得的理論、實踐和制度創新成果上升為憲法規定。中央全會強調,習近平思想是馬克思主義中國化最新成果,是黨和國家必須長期堅持的指導思想。

會議公報又提及,國家監察體制改革是事關全局的重大政治體制改革,是強化黨和國家自我監督的重大決策部署,要依法建立黨統一領導的反腐敗工作機構,構建集中統一、權威高效的國家監察體系,實現對所有公職人員監察全覆蓋。

雖然公報沒有直接提到修憲內容涉及國家監察體系,但就指出憲法是國家各項制度和法律法規的總依據,充實憲法的重大制度規定有重要作用,所有人和機關團體都要以憲法為根本的活動準則,維護憲法尊嚴,並且追究一切違憲行為。

有政治學者形容,這次修憲將會是修改幅度最大的一次,讓習近平地位與毛澤東及鄧小平並列。當中很多細節,要等到3月提交人大審議時,才可更清楚。

