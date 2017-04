By

中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話,重申中方堅持通過對話談判解決北韓核問題。

中央電視台稱,習近平期望中美兩國加強在重大國際及地區問題的溝通、協調,爭取盡可能多的早期收穫。

另外,習近平表示,使用化武行為不可接受,又指敘利亞問題應該以政治解決,希望聯合國安理會團結、聲音一致。

