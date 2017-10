中共十九大閉幕 習近平新社會主義思想寫入黨章（視頻）

【i-CABLE】

中共十九大在北京閉幕,進一步鞏固總書記習近平的領導地位,大會通過黨章修正案把習近平的新時代中國特色社會主義思想,列為黨的行動指南。

大會選出新一屆中央委員和中紀委委員,上屆出任政治局委員的國家副主席李源潮,未能進入新的中央委員會,而上任中紀委書記王岐山不在中央委員會及中紀委名單上,意味他將會退下來。

中共十九大閉幕大會由習近平主持,江澤民、胡錦濤等退休領導人都有出席,代表首先投票選出新一屆中央委員會,和中央紀律檢查委員會,投票過程並沒有開放給境外記者採訪,之後表決通過。

習近平發表的十八屆中央委員會報告,中紀委工作報告和黨章修正案,三個決議草案在表決過程中,沒有人棄權或反對。

在黨章方面,大會一致通過把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章,列為行動指南,是第三個中共領導人將名稱寫入黨章行動指南。

經過修訂的黨章正式將「習近平新時代中國特色社會主義思想」,確立為中共的行動指南。中共以往一直強調黨指揮槍,而今次黨章修改,就特別加入軍委負責軍隊工作。

至於其他修改內容,覆蓋了政治、經濟、國防、環境和文化等多個範疇,包括從嚴治黨,加強反腐,提升黨的執政能力,推進一帶一路,以及供給側結構改革等,甚至引用習近平的原話。

「習近平思想」是繼毛澤東思想和鄧小平理論後,第三個中共領導人,將名稱寫入黨章行動指南,大會號召黨員加強學習「習近平思想」,達到黨內的思想和行動統一。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。