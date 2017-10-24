中共十九大閉幕 習近平新社會主義思想寫入黨章（視頻）

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中共十九大在北京閉幕，進一步鞏固總書記習近平的領導地位，大會通過黨章修正案把習近平的新時代中國特色社會主義思想，列為黨的行動指南。

大會選出新一屆中央委員和中紀委委員，上屆出任政治局委員的國家副主席李源潮，未能進入新的中央委員會，而上任中紀委書記王岐山不在中央委員會及中紀委名單上，意味他將會退下來。

中共十九大閉幕大會由習近平主持，江澤民、胡錦濤等退休領導人都有出席，代表首先投票選出新一屆中央委員會，和中央紀律檢查委員會，投票過程並沒有開放給境外記者採訪，之後表決通過。

習近平發表的十八屆中央委員會報告，中紀委工作報告和黨章修正案，三個決議草案在表決過程中，沒有人棄權或反對。

在黨章方面，大會一致通過把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，列為行動指南，是第三個中共領導人將名稱寫入黨章行動指南。

經過修訂的黨章正式將「習近平新時代中國特色社會主義思想」，確立為中共的行動指南。中共以往一直強調黨指揮槍，而今次黨章修改，就特別加入軍委負責軍隊工作。

至於其他修改內容，覆蓋了政治、經濟、國防、環境和文化等多個範疇，包括從嚴治黨，加強反腐，提升黨的執政能力，推進一帶一路，以及供給側結構改革等，甚至引用習近平的原話。

「習近平思想」是繼毛澤東思想和鄧小平理論後，第三個中共領導人，將名稱寫入黨章行動指南，大會號召黨員加強學習「習近平思想」，達到黨內的思想和行動統一。

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