By

【i-CABLE】

在北京,中共總書記、中國國家主席兼中央軍委主席習近平強調,不要指望中國會吞下損害國家主權、安全和發展利益的苦果,絕不容許任何人、組織或政黨以任何形式把領土分裂出去,他又重申黨對軍隊的絕對領導,要求解放軍在重大原則問題上,不能有任何動搖、遲疑和含糊。 慶祝建軍九十周年大會在人民大會堂舉行,習近平在發表講話時,回顧中共建軍的發展歷程和功勳,向老一輩的中共元老和軍事家致敬,他表示自改革開放以來,解放軍為保障國家發展穩定大局作出了貢獻。 他強調軍隊必須始終聚焦備戰打仗,要強化憂患意識,習近平亦都再次重申,軍隊要絕對服從黨的領導,他又要求軍隊要強化政治意識,堅決維護黨中央權威,聽從黨中央和中央軍委指揮,習近平又表示,軍隊要與時俱進,勇於改革、善於創新,任何時候都不能僵化和停滯。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。