【i-CABLE】

中國全國人大會議閉幕,中國國家主席習近平在閉幕講話中提到港澳台問題,重申會全面貫徹一國兩制,”港人治港、澳人治澳”高度自治方針。

他強調,一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗,一寸領土都絕對不可能從中國分割出去。

習近平在講話中,重申對香港和澳門的方針政策,在兩岸問題上,習近平表示,要堅持一個中國原則和”九二共識”,推動兩岸關係和平發展、推進國家和平統一進程,他強調會挫敗一切分裂國家的活動。

