中共新一屆政治局常委增添5名新成員（視頻）

中共新一屆政治局常委人選當中5人是首次晉身常委,同外界早前預測的一致,他們有什麼背景?習近平在介紹他們出場的時候,與以往做法有點不同,他沒加任何的描述,只是指大家可以通過媒體,獲得更多有關他們的資料,且看5人如何走到上最高權力核心。

年屆67歲的栗戰書,2012年7月調入中央,兩個月後接替被免職的令計劃,擔任中央辦公廳主任。在習近平主政下,栗戰書身兼多項要職,經常隨同習近平出訪,除了擔任辦公廳主任外,亦擔任中央直屬機關工作委員會書記、中央保密委員會主任及中央國家安全委員會辦公室主任。

62歲的汪洋現任副總理,先後當過重慶市委書記及廣東省委書記,團派出身的汪洋被形容為改革作風鮮明,在他主政廣東期間,多次指廣東作為改革開放先行者,需要「籐籠換鳥」的產業及勞動力,「雙轉移」戰略,為日後中央提出「供給側改革」奠下基礎。

62歲的王滬寧早在江澤民主政時,就已獲推舉擔任中央政策研究室政治組組長,直接參與起草「三個代表」、「科學發展觀」等論述,在十八屆一中全會上進入政治局,擔任政治局委員、中央政策研究室主任及兼任中央全面深化改革領導小組辦公室主任,是三任總書記江澤民、胡錦濤及習近平的重要智囊,被外界形容為「中南海首席智囊」。

現年60歲、祖籍陝西的趙樂際,最近陪同王岐山一齊考察湖南的時候,外界已推斷他會接掌王岐山的中紀委職務。趙樂際曾擔任過青海省及陝西省的省委書記,十八大之後出任中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部長。

趙樂際過去在主持組織幹部會議上,曾經要求幹部「又紅又專」,即「紅」要講政治、黨性要強,幹部同時要加強專業理念教育。

63歲的韓正,49歲就當上海市長,5年前出任中央政治局委員及上海市委書記,在習近平2007年任上海市委書記時,韓正當時亦是市長,曾是習近平的下屬。

