By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平聽取了香港行政長官梁振英最後一次述職,習近平表明,中央政府支持特區政府依法遏制港獨,又高度評價梁振英4年多以來,全面準確貫徹一國兩制,為香港作出重要貢獻。

習近平在中南海瀛台接見梁振英。習近平先讚揚梁振英過去一年,帶領特區政府穏健施政,在土地房屋、安老扶貧及科技創新都取得明顯進展,又肯定特區政府處理港獨。

習近平表示實踐一國兩制時,出現新問題是正常的,中央和香港巿民一樣,都希望社會和諧、安居樂業。習近平還主動提到,梁振英早前表明因為家庭原因,不角逐連任。

主管香港事務的人大委員長張德江亦有出席,在開放拍攝的開首數分鐘,並沒有提及下屆特首選舉。

