習近平發表新春演說 鼓勵國民把個人夢融入國家夢

中共中央和國務院週三早上在人民大會堂舉行春節團拜,向全國人民和港澳台同胞拜年,中國國家主席習近平在會上發表講話,一方面表示,國家富強最終要體現在家庭幸福美滿、人民生活改善,同時又強調要將愛家和愛國統一起來,他更用了很多篇幅去談奮鬥,稱只有奮鬥的人生,才稱得上幸福的人生。

新春團拜會週三上午在人民大會堂舉行,習近平在會上向全國人民拜年,習近平表示過去一年,在各方面都取得重大成就,這些成績將會和以往成就匯集一齊,迎來由富起來到強起來的飛躍。

習近平指出新的一年是關鍵的一年,要面對波譎雲詭的國際形勢和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務,他要求全國人民要團結在黨中央周圍,完成既定的目標。

他表示國家富強,民族復興,最終要體現在千千萬萬個家庭都幸福美滿上,體現在億萬人民生活不斷改善上,千家萬戶都好,國家才能好,民族才能好,又強調要將愛家和愛國統一起來,要把實現個人夢、家庭夢,融入國家夢、民族夢之中。

習近平指新時代是奮鬥者的時代,只有奮鬥的人生才稱得上幸福的人生,他強調大家要勇於在艱苦奮鬥中淨化靈魂、磨礪意志、堅定信念。

