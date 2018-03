美軍司令關注中國政治舉動 推測習近平會長期執政

【i-CABLE】

特朗普總統上場之後,中、美關係產生了不少不確定因素,早前才以為中美不會全面打貿易戰,但美國一方又傳來消息,要求中國大幅減少對美貿易順差。

中方認為特朗普製造不明朗因素,但相反美國軍方反而認為是中國最近的政治舉動。好像修改憲法後,提醒美國要警惕中國在軍備上的發展,美軍預期總書記習近平會做多31年,才肯退下來。

被視為是美國軍方亞太政策的鷹派人物、美軍太平洋司令哈里斯出席參議院國防預算聽證會,除了提醒美國要警惕中國在軍備上的發展,還提出政治上的憂慮。

而他在書面供詞中則提到支持台灣發展可靠、有效的自衛能力,應繼續對台售武,協助台灣防衛,展現美國的決心,不會接受北京以武力令兩岸統一。

而除了對台售武,另一個大陸強烈反對的舉動,就是美國參眾兩院提出的《台灣旅行法》,法案的目的是要促進美國和台灣官員互訪交流,目前已經在參眾兩院獲得通過,雖然法案移送白宮之後,特朗普遲遲未簽署。

但根據規定,即使總統不簽,法案都會在10日內自動生效,亦即是本月16日。另一方面,中美貿易戰亦如箭在弦,白宮發言人日前證實特朗普政府正向中國施壓,要求將中國對美貿易順差減少1,000億美元。

該一千億美元對中國有多重要呢?去年中國對所有貿易伙伴的貿易順差,總共有4,225億美元,即是說,中國會損失大約4分之1在貿易順差中獲得的外匯收入。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。