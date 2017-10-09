舊金山華埠首座海外抗日戰爭紀念館舉行圖片展（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

位於舊金山華埠的第一座海外抗日戰爭紀念館，首次與中國抗日戰爭紀念館合作，舉辦《事實與真相》大型圖片展。

由華裔僑領方李邦琴創立的海外抗日戰爭紀念館至今成立兩週年，在慶祝開館週年之際，該館與來自中國的中國抗日戰爭紀念館首次合辦《事實與真相 – 二戰時期發生在亞太地區的罪行》大型圖片展，希望讓本地乃至全球的人了解這段歷史。

方李邦琴說：”我們很驚訝的發現，從歐洲來的遊客，他們並不知道曾經有東方戰場，他們只曉得有西方戰場，我說不但有東方戰場，而且中國是主戰場，他們參觀以後就有一個了解。”

方李邦琴說，海外抗日戰爭紀念館開館兩年來，來自全球各地的參觀者絡繹不絕，她希望以這個紀念館作為平台，與全球其它二戰紀念館，例如美國國家二戰紀念館、國際二戰博物館等展開合作與交流，這次也是中國抗日戰爭紀念館首次在境外展出抗戰文物。

中國駐舊金山總領館文化參贊肖夏勇表示，希望透過這個展覽，增進各國人民對二戰的了解，樹立正確的二戰歷史觀，反對戰爭，維護和平。

肖夏勇說：”讓更多的舊金山民眾、美國民眾，還有各國遊客能夠走進這個紀念館，能夠了解歷史，警示未來。”

新加坡駐舊金山總領事劉啟文也有出席展覽活動，展覽內容也包括二戰期間，日本在東南亞國家的侵略罪行，展覽共陳列136張圖片及數十件文物，展覽時間從10月14日開始為期一個月，紀念館地點在舊金山華埠Sacramento街809號。

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