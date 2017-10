舊金山華埠首座海外抗日戰爭紀念館舉行圖片展（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

位於舊金山華埠的第一座海外抗日戰爭紀念館,首次與中國抗日戰爭紀念館合作,舉辦《事實與真相》大型圖片展。

由華裔僑領方李邦琴創立的海外抗日戰爭紀念館至今成立兩週年,在慶祝開館週年之際,該館與來自中國的中國抗日戰爭紀念館首次合辦《事實與真相 – 二戰時期發生在亞太地區的罪行》大型圖片展,希望讓本地乃至全球的人了解這段歷史。

方李邦琴說:”我們很驚訝的發現,從歐洲來的遊客,他們並不知道曾經有東方戰場,他們只曉得有西方戰場,我說不但有東方戰場,而且中國是主戰場,他們參觀以後就有一個了解。”

方李邦琴說,海外抗日戰爭紀念館開館兩年來,來自全球各地的參觀者絡繹不絕,她希望以這個紀念館作為平台,與全球其它二戰紀念館,例如美國國家二戰紀念館、國際二戰博物館等展開合作與交流,這次也是中國抗日戰爭紀念館首次在境外展出抗戰文物。

中國駐舊金山總領館文化參贊肖夏勇表示,希望透過這個展覽,增進各國人民對二戰的了解,樹立正確的二戰歷史觀,反對戰爭,維護和平。

肖夏勇說:”讓更多的舊金山民眾、美國民眾,還有各國遊客能夠走進這個紀念館,能夠了解歷史,警示未來。”

新加坡駐舊金山總領事劉啟文也有出席展覽活動,展覽內容也包括二戰期間,日本在東南亞國家的侵略罪行,展覽共陳列136張圖片及數十件文物,展覽時間從10月14日開始為期一個月,紀念館地點在舊金山華埠Sacramento街809號。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。