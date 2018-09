By

在911恐襲中受到破壞的紐約地下鐵站,在911恐襲17週年紀念前夕正式重開。

襲擊發生後,17年以來,第一班列車駛過的時候,不少人拍掌及歡呼以示歡迎。

Cortlandt街車站在世貿大廈下層,當年911恐襲,因為世貿大廈倒塌,導致車站損毀嚴重。

鐵路管理人員表示,車站的重建計畫暫停了很多年,是因為當局希望讓世貿遺址先重建,而車站在2015年開始重建。

新車站亦設置多件藝術品紀念911,而這個新車站是紐約市內第一個有冷氣供應的車站,同時亦加強配套去應對人流。

