上月在佛利蒙市(Fremont)的880公路路段發生車禍,一輛SUV多功能車逆線行車,撞上中間分隔欄後焚燒,阿拉米達縣法醫處證實,死者是來自Castro Valley的53歲亞裔男子Samuel Kim。

事發於5月25日凌晨2時19分,地點在Auto Mall Parkway的880公路北行線,一輛黑色2008年平治ML350多功能車當時相反方向行駛,有司機見狀報警。

在警員前往視察途中,該輛多功能車已撞上中間分隔欄,駕車的Kim當場宣告不治。

