特朗普上任後首度訪華 中方嚴密監控異見人士

特朗普總統展開上任後首次訪華行程,第一天就到了故宮參觀,中方隆重其事,不但大面積封路,更嚴密監控異見人士。

過往每逢美國總統訪華,外界都會期望他向中方反映人權問題。早前50多位國際知名作家,就聯署發表公開信,促請特朗普在訪華期間,關注已故諾貝爾和平獎得主,劉曉波遺孀劉霞的情況。

不過劉霞的好友胡佳就指,歷來多個訪華的美國元首,特朗普是對中國人權關注度最低的一位。

美國總統特朗普乘坐的專機下午抵達北京首都機場,他與太太梅拉尼婭一同步出機艙,而中方來接機的,是國務委員楊潔篪和駐美大使崔天凱。

之後特朗普就乘坐美國自備的總統專車,直接到故宮參觀,而國家主席習近平和夫人彭麗媛在故宮親自迎接,之後再一起在故宮欣賞京劇表演。

中方這次的安排相當隆重,特朗普車隊經過的地方,差不多整個下午都要封路。包括7月9日被捕律師王全璋太太李文足,離開家時被一批身分不明人士阻止。

而同樣被限制活動的維權人士胡佳指,他在17年中國維權經驗中,經歷過多屆美國元首訪華,認為特朗普對中國人權的關注度最低。

他又指,即使機會很微,仍然希望特朗普能在訪華期間,以任何形式表示出對中國人權的關注。

