特朗普怒斥傳媒處事不公 民主黨促調查

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身陷政治危機的特朗普總統週三出席公開活動時稱，”歷史上沒有任何一位政治人物”遭到傳媒更差的對待，而民主黨則要求成立獨立委員會，調查特朗普辭退聯邦調查局局長James Comey一事，但共和黨聯邦眾議院院長賴恩則稱，不要”過早下判斷”’。
特朗普週三出席海岸防衛隊學院的畢業典禮，他向畢業學員致詞時稱，沒有任何一位政治人物，比他受到傳媒更不公平的對待，但他勉勵畢業學員稱，不可以就此屈服。
特朗普稱，不公平的事常有發生，最重要是抬起頭，不斷抗爭、抗爭、抗爭。
另外，賴恩表示，國會必定會查清真相，但指出”明顯地有些人想傷害總統”，而聯邦眾議院監察委員會的民主黨議員Elijah Cummings則斥責，賴恩和共和黨人根本沒有任何意欲去調查特朗普。
白宮稍早否認特朗普曾向Comey施壓，要求他放棄對前國家安全顧問Michael Flynn的調查，與此同時，特朗普上週與俄羅斯外長會面時，被指披露了機密情報，事件也為人詬病。
該機密情報是由以色列根據與美國簽訂的情報互享協議所提供，白宮企圖淡化事件的嚴重性，而特朗普本人則表示，總統”有絕對權力”與俄羅斯分享涉及”恐怖主義”和”航空安全”的訊息。
另外，參議院情報委員會週三已要求Comey出席公開及閉門聽證會，委員會亦已要求署理聯調局局長Andrew McCable交出任何Comey寫下的筆記，內容涉及Comey與白宮或司法部就俄羅斯干預2016年總統大選的討論。
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