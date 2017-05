特朗普怒斥傳媒處事不公 民主黨促調查

By

身陷政治危機的特朗普總統週三出席公開活動時稱,”歷史上沒有任何一位政治人物”遭到傳媒更差的對待,而民主黨則要求成立獨立委員會,調查特朗普辭退聯邦調查局局長James Comey一事,但共和黨聯邦眾議院院長賴恩則稱,不要”過早下判斷”’。

特朗普週三出席海岸防衛隊學院的畢業典禮,他向畢業學員致詞時稱,沒有任何一位政治人物,比他受到傳媒更不公平的對待,但他勉勵畢業學員稱,不可以就此屈服。

特朗普稱,不公平的事常有發生,最重要是抬起頭,不斷抗爭、抗爭、抗爭。

另外,賴恩表示,國會必定會查清真相,但指出”明顯地有些人想傷害總統”,而聯邦眾議院監察委員會的民主黨議員Elijah Cummings則斥責,賴恩和共和黨人根本沒有任何意欲去調查特朗普。

白宮稍早否認特朗普曾向Comey施壓,要求他放棄對前國家安全顧問Michael Flynn的調查,與此同時,特朗普上週與俄羅斯外長會面時,被指披露了機密情報,事件也為人詬病。

該機密情報是由以色列根據與美國簽訂的情報互享協議所提供,白宮企圖淡化事件的嚴重性,而特朗普本人則表示,總統”有絕對權力”與俄羅斯分享涉及”恐怖主義”和”航空安全”的訊息。

另外,參議院情報委員會週三已要求Comey出席公開及閉門聽證會,委員會亦已要求署理聯調局局長Andrew McCable交出任何Comey寫下的筆記,內容涉及Comey與白宮或司法部就俄羅斯干預2016年總統大選的討論。

