By

【i-CABLE】

全球唯一的雄性北非白犀牛死亡,45歲的北非白犀牛”蘇丹”肌肉和骨骼退化,身上有多處傷口,上月更因為後腿傷患不能站立,週一病情急劇轉壞,動物園的獸醫決定讓牠接受安樂死。

北非白犀牛一般生活在乍得、蘇丹和烏干達,當地戰火不斷,危及牠們的居住環境。

科學家正尋求方法,避免北非白犀牛絕種。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。