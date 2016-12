By

由中國貴州、雲南兩省合作共建的世界第一高橋-北盤江大橋週四通車。

北盤江大橋位於雲南省和貴州省交界處,大橋跨越北盤江大峽谷,一面連接雲南省宣威市,另一面連接貴州省水城縣。

橋面至江面高1,854呎,大約200層樓那樣高,比之前世界第一高橋-四渡河特大橋的1,848呎還高出6呎。

北盤江大橋全長4,399呎,通車後從雲南宣威前往貴州六盤水,由以往的5個多小時,縮減至1個多小時。

