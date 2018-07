By

【KTSF 黃恩光報導】

一項最新的世界大學排名榜出爐,全世界最優秀的大學是哪家?而加州的大學排名又如何?

QS世界大學排名榜是根據大學的學術聲譽、教職員聲譽、教師對學生比例、教職員的研究被引用的次數等幾方面評估全球1,000間大學的表現,結果美國麻省理工學院連續7年排名第一。

史丹福大學排第二,哈佛大學排第三,加州理工學院Caltech在全球排第四,英國牛津和劍橋大學分別排第五和第六。

至於加州大學(UC)的表現如何,柏克萊加大排第27名,洛杉磯加大第32,聖地牙哥加大排第41名。

亞洲區方面,國立新加坡大學和新加坡南洋理工大學分別排第11和12,是亞洲區排名最高的學府。

清華大學、香港大學以及北京大學都位列頭30名內,分別排第17、25和第30位。

