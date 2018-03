特朗普無懼打貿易戰 揚言美國會輕易打贏

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四表示,將會向入口鋼鋁材料加徵關稅之後,惹來全球領袖憤怒,歐盟甚至表明會對美國產品實施報復性關稅,但特朗普週五早上發推文指出,貿易戰對美國是好事,美國很容易打贏。

特朗普週五發推文指出,如果美國與每一個國家做生意,損失數以十億元計,這樣面對貿易戰對美國是好事,美國也很容易打贏。

特朗普舉例說,與某個國家做生意,美國損失1,000億元,這些國家變精了,停止與美國貿易,這樣美國就變成大贏家,道理就是這樣簡單。

特朗普週四宣布會在下星期提高鋁鋼材的入口關稅,分別是10%及25%,以保障美國的鋼鐵業及工人利益。

對此,全球領袖都表達憤怒,歐盟更揚言不會坐視不理,要向美國入口產品包括電單車Harley Davidson、Levi’s牛仔褲和波本威士忌徵收35億美元報復性關稅。

歐洲委員會就表示,將會在未來幾天公佈對美政策的細節,以便重新平衡全球貿易的規則,同時也會向世貿組織WTO申訴。

有消息指,特朗普觸發的貿易戰威脅,也影響到北美自由貿易協定,美國與加拿大和墨西哥的談判進度。

加拿大總理杜魯多表示,美國對鋼鋁材料加徵入口關稅是絕對不能接受,目前美國進口最多的加拿大鋼材,在上個月,特朗普已經宣佈對入口的洗衣機和太陽能板加徵關稅,此舉對中國和南韓影響最大。

此外,特朗普也發推文,再次提到互惠貿易的對等稅問題,他說如果有個國家對美國產品徵稅50%,但美國向對方入口的產品不徵稅,就是不公平,不明智,所以美國快將開始徵收對等稅,大家都要徵收同等的稅,又說美國有8,000億元貿易赤字,是別無選擇的做法。

