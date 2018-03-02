特朗普無懼打貿易戰 揚言美國會輕易打贏

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四表示，將會向入口鋼鋁材料加徵關稅之後，惹來全球領袖憤怒，歐盟甚至表明會對美國產品實施報復性關稅，但特朗普週五早上發推文指出，貿易戰對美國是好事，美國很容易打贏。

特朗普週五發推文指出，如果美國與每一個國家做生意，損失數以十億元計，這樣面對貿易戰對美國是好事，美國也很容易打贏。

特朗普舉例說，與某個國家做生意，美國損失1,000億元，這些國家變精了，停止與美國貿易，這樣美國就變成大贏家，道理就是這樣簡單。

特朗普週四宣布會在下星期提高鋁鋼材的入口關稅，分別是10%及25%，以保障美國的鋼鐵業及工人利益。

對此，全球領袖都表達憤怒，歐盟更揚言不會坐視不理，要向美國入口產品包括電單車Harley Davidson、Levi’s牛仔褲和波本威士忌徵收35億美元報復性關稅。

歐洲委員會就表示，將會在未來幾天公佈對美政策的細節，以便重新平衡全球貿易的規則，同時也會向世貿組織WTO申訴。

有消息指，特朗普觸發的貿易戰威脅，也影響到北美自由貿易協定，美國與加拿大和墨西哥的談判進度。

加拿大總理杜魯多表示，美國對鋼鋁材料加徵入口關稅是絕對不能接受，目前美國進口最多的加拿大鋼材，在上個月，特朗普已經宣佈對入口的洗衣機和太陽能板加徵關稅，此舉對中國和南韓影響最大。

此外，特朗普也發推文，再次提到互惠貿易的對等稅問題，他說如果有個國家對美國產品徵稅50%，但美國向對方入口的產品不徵稅，就是不公平，不明智，所以美國快將開始徵收對等稅，大家都要徵收同等的稅，又說美國有8,000億元貿易赤字，是別無選擇的做法。

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