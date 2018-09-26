特朗普聯大發言時誇讚政績 惹在座領袖發笑

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在聯合國大會發言，再次重申”美國優先”政策，他反對”"全球化主義”，而擁抱”愛國主義”，他更加誇讚自己上台不足兩年以來的政績，引來的不是掌聲，而是在座領袖一陣的搖頭和笑聲。

聯合國秘書長古塔雷斯週二在聯大會議上表示，在面對挑戰和日益增加的動盪時刻的威脅時，唯一的處理方法就是國際間必須合作，他又說，民主的原則正受到衝擊，世界更加聯繫在一起，但社會變得更加分裂。

但特朗普發言時，就再次主張”美國優先”的國家主權思維，他反對全球化主義，而擁抱愛國主義，他更加誇讚自己上台不足兩年以來的政績，當中包括經濟表現強勁，美國軍事力量前所未有強大，這些政績幾乎勝過所有歷任總統。

就在這個時候，在座的領袖突然傳出一陣笑聲，特朗普也報以微笑，說自己估不到有這樣的反應，但表示”無所謂”。

特朗普說：”我的政府的成就，幾乎超越歷任政府，美國（笑聲）真的（笑聲），我沒有預期這反應，但無所謂。”

特朗普上台以來，美國已經退出巴黎氣候協定，實施保護主義的關稅，以及質疑北約組織存在的價值，這些都突顯了美國的孤立政策。

在會上，特朗普也提到與北韓領袖金正恩的會談，他讚揚金正恩有勇氣，很明顯將矛頭，由北韓指向伊朗。

特朗普週三在聯合國安理會討論有關核子擴散問題會議上擔任主席。

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