特朗普聯大發言時誇讚政績 惹在座領袖發笑

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在聯合國大會發言,再次重申”美國優先”政策,他反對”"全球化主義”,而擁抱”愛國主義”,他更加誇讚自己上台不足兩年以來的政績,引來的不是掌聲,而是在座領袖一陣的搖頭和笑聲。

聯合國秘書長古塔雷斯週二在聯大會議上表示,在面對挑戰和日益增加的動盪時刻的威脅時,唯一的處理方法就是國際間必須合作,他又說,民主的原則正受到衝擊,世界更加聯繫在一起,但社會變得更加分裂。

但特朗普發言時,就再次主張”美國優先”的國家主權思維,他反對全球化主義,而擁抱愛國主義,他更加誇讚自己上台不足兩年以來的政績,當中包括經濟表現強勁,美國軍事力量前所未有強大,這些政績幾乎勝過所有歷任總統。

就在這個時候,在座的領袖突然傳出一陣笑聲,特朗普也報以微笑,說自己估不到有這樣的反應,但表示”無所謂”。

特朗普說:”我的政府的成就,幾乎超越歷任政府,美國(笑聲)真的(笑聲),我沒有預期這反應,但無所謂。”

特朗普上台以來,美國已經退出巴黎氣候協定,實施保護主義的關稅,以及質疑北約組織存在的價值,這些都突顯了美國的孤立政策。

在會上,特朗普也提到與北韓領袖金正恩的會談,他讚揚金正恩有勇氣,很明顯將矛頭,由北韓指向伊朗。

特朗普週三在聯合國安理會討論有關核子擴散問題會議上擔任主席。

