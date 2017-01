By

【i-CABLE】

世界經濟論壇指,財富不均帶來貧富懸殊問題,會是未來十年全球經濟發展面對的最主要風險。

世界經濟論壇發表調查,指社會不穩及恐怖襲擊持續等因素,令環球政治風險升溫。人口增長放慢,各國經濟復蘇乏力,容易引發金融危機,而貧富懸殊問題更助長民粹主義抬頭。全球局勢動盪加劇,是未來十年各國領袖需共同應對的課題。

