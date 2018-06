By

【i-CABLE】

世界盃揭幕戰,東道主俄羅斯以5比零大勝沙特阿拉伯。

12分鐘俄羅斯靠高路雲助攻,加辛斯基頭槌,攻入今屆首個入球,卓利舒夫射近柱入,俄羅斯43分鐘領先到兩球,蘇巴後備入替,一分鐘就有入球,協助俄羅斯71分鐘拉開,卓利舒夫補時一分鐘射成4比零還未夠,補時4分鐘,高路雲射入罰球錦上添花,俄羅斯淨勝5比零完場。

較早前的揭幕禮,西班牙前門將卡斯拿斯及俄羅斯名模維迪亞諾娃展示冠軍獎盃,巴西名宿朗拿度都有現身,一輪歌舞及表演後,俄羅斯總統普京宣佈為期一個月的決賽周正式展開。

