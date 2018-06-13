世界盃專題：美國女子足球受重視原因是甚麼（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

男子足球在美國的發展落後於歐洲，相反的美國女子足球卻十分受到重視，甚麼原因呢？

位於東灣Danville市的Mustang足球俱樂部，記者採訪的當天下午風大刺骨，而剛好又接近許多學校期末考，但是不減這群女學生對足球的熱情。

女學生Maddie Winter說：”因為對我是消耗體力的最好方式，我的時間又配合，我已經踢好久，我就是很愛足球。”

像Winter這樣的高中女生，幾乎都是從3、4歲開始踢足球，踢到了高中，自然想朝國家隊的目標邁進。

Winter說：”我希望，我也想在大學踢足球，這是我的目標，當然學業優先，但如果又同時能踢足球，就太棒了。”

在這個俱樂部，就有兩位女學生進了國家隊，相當不容易。

美國女子足球隊在國際競賽表現越來越好，但是要怎樣才能打進國家隊？

足球救練Michael Galvan說：”非常難，競爭很激烈，你一直在跟40名隊員競爭，這40名孩子來自世界各地，每6個月又有新一輪，競爭一直是持續，你總是看到新面孔。”

所以可想而知，最後能進入女子國家隊，是多麼的不容易。

事實上，美國女子足球是在這20年來才受到矚目，還記得2015年美國女子足球隊贏了世界冠軍，是繼1991年、1999年後，隔16年第3度問鼎女足世界盃，也讓美國女足成為贏得世界冠軍最多的國家。

著名女足國家隊員，打球頭上綁著粉紅髮帶的Alex Morgan，成了眾多小女孩心目中的偶像，紛紛加入踢球的行列，在70年代全美高中只有幾萬人踢足球，現在已經超過40萬。

Galvan說：”女子足球贏過世界冠軍、奧運金牌，她們一直都打進半決賽總決賽，美國女足真的很棒，長遠來看對女生來說也是個機會，或許可以進入海外職業球會，或是國內非常少的職業球會，但競爭很激烈，因為隊伍不多，所以是場廝殺，所以能進入國家隊是個榮耀。”

不過像Winter能夠持續踢下去的女生其實不多，根據統計，70%的女生到了14歲就放棄繼續踢球，令許多花了大錢在學費、器具設備的家長失望。

Galvan說：”女生面對的挑戰是成熟度，體能的成熟度，女孩發育成長不同，另外像是ECNL、USDA這樣等級，代表著最頂尖，但很不幸在女生方面，她們通常在高中或是14歲的時候就放棄，因為競爭太激烈，位置又有限，就會失去興趣，這是我們面臨最大的挑戰。”

儘管女足的表現比男足優異，但不論是在受重視程度及薪酬方面都遠不如男足，教練表示，缺乏穩定資金來源是原因之一。

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