世界盃專題：美國女子足球受重視原因是甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

男子足球在美國的發展落後於歐洲,相反的美國女子足球卻十分受到重視,甚麼原因呢?

位於東灣Danville市的Mustang足球俱樂部,記者採訪的當天下午風大刺骨,而剛好又接近許多學校期末考,但是不減這群女學生對足球的熱情。

女學生Maddie Winter說:”因為對我是消耗體力的最好方式,我的時間又配合,我已經踢好久,我就是很愛足球。”

像Winter這樣的高中女生,幾乎都是從3、4歲開始踢足球,踢到了高中,自然想朝國家隊的目標邁進。

Winter說:”我希望,我也想在大學踢足球,這是我的目標,當然學業優先,但如果又同時能踢足球,就太棒了。”

在這個俱樂部,就有兩位女學生進了國家隊,相當不容易。

美國女子足球隊在國際競賽表現越來越好,但是要怎樣才能打進國家隊?

足球救練Michael Galvan說:”非常難,競爭很激烈,你一直在跟40名隊員競爭,這40名孩子來自世界各地,每6個月又有新一輪,競爭一直是持續,你總是看到新面孔。”

所以可想而知,最後能進入女子國家隊,是多麼的不容易。

事實上,美國女子足球是在這20年來才受到矚目,還記得2015年美國女子足球隊贏了世界冠軍,是繼1991年、1999年後,隔16年第3度問鼎女足世界盃,也讓美國女足成為贏得世界冠軍最多的國家。

著名女足國家隊員,打球頭上綁著粉紅髮帶的Alex Morgan,成了眾多小女孩心目中的偶像,紛紛加入踢球的行列,在70年代全美高中只有幾萬人踢足球,現在已經超過40萬。

Galvan說:”女子足球贏過世界冠軍、奧運金牌,她們一直都打進半決賽總決賽,美國女足真的很棒,長遠來看對女生來說也是個機會,或許可以進入海外職業球會,或是國內非常少的職業球會,但競爭很激烈,因為隊伍不多,所以是場廝殺,所以能進入國家隊是個榮耀。”

不過像Winter能夠持續踢下去的女生其實不多,根據統計,70%的女生到了14歲就放棄繼續踢球,令許多花了大錢在學費、器具設備的家長失望。

Galvan說:”女生面對的挑戰是成熟度,體能的成熟度,女孩發育成長不同,另外像是ECNL、USDA這樣等級,代表著最頂尖,但很不幸在女生方面,她們通常在高中或是14歲的時候就放棄,因為競爭太激烈,位置又有限,就會失去興趣,這是我們面臨最大的挑戰。”

儘管女足的表現比男足優異,但不論是在受重視程度及薪酬方面都遠不如男足,教練表示,缺乏穩定資金來源是原因之一。

