世界盃專題：美國足球歷史（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

第21屆世界盃本週四在俄羅斯開打,美國男足這次無緣打入世界盃決賽,但其實足球在美國的歷史相當悠久,本台特別製作世界盃專題,本集先帶大家了解足球的歷史。

周末的早晨,公園內有許多小朋友在踢足球,3、4歲就可以上課,踢球的樣子相當可愛,在灣區像這樣的足球俱樂部不計其數,很多華裔媽媽也當了Soccer Mom。

家長Mandi說:”他可能一開始好像覺得是在打架,所以他有點退縮,可是他現在知道,他們只是要把球打到對方進球,然後他們也會彼此歡呼,有人跌倒,他們也是會把對方扶起來,所以就是他們在乎隊友,我覺得他這方面還不錯,知道這是一個遊戲,尊重對方的遊戲。”

雖然足球在國內的媒體曝光率,遠不如美式足球(橄欖球)、籃球及棒球,但是根據統計,光是去年,全美就有超過1,500萬人踢足球。

教練Kiril說:”非常受歡迎,是很好的方式讓小孩跑來跑去,消耗體力,踢足球就只需要一顆球,甚至不需要草地或球門,是一個很方便的運動。”

說到足球的起源,根據史書記載,蹴鞠是現代足球最早的形式,是一種以腳擊球的運動,始於戰國時代,相傳是中國的帝王為了訓練士兵而發明。

國際足球總會在2004年也確認了足球起源於中國山東,在歐洲出版的兒童雜誌,也介紹足球最早追溯到三世紀的中國。

美國的足球顯然在殖民時代就深受歐美列強的影響,而這些移民還發現,美國的原住民也有類似的運動,就是聚在一起用腳玩球。

近代美國足球史早在1930年的第一屆世界盃就有參與,更取得季軍,接下來自1950年後,相隔40年才再度打入1990年世界杯決賽週。

雖然美國有很多小孩子踢足球,但是足球為什麼在美國沒有辦法成為一個主流的運動,教練分析了原因。

Kiril說:”我想因為足球很方便,其他運動像是美式足球或棒球,需要花錢,同時被視為是主流運動,所以儘管在美國很多人踢足球,像孩童,我想很多人看電視轉播,象徵愛國,我愛棒球我愛美式足球,表示愛國。”

1994年美國世界盃舉辦結束後,點燃了美國人對足球的熱情,也間接促成美國職業足球大聯盟興起,Major League Soccer在青少年中足球人口,比籃球棒球美式足球總和還多。

Kiril說:”足球在美國確實在發展,儘管沒有像拉丁美洲或歐洲那樣悠久的文化。”

另一名足球教練Nicholas說:”足球在美國好又大,只是沒有太多媒體注意,但在美國是一個很大的運動。”

在去年舉辦的2018年世界杯外圍賽,美國順利打入最後第5輪,但在最後一場外圍賽,竟然不敵小組墊底球隊千里達,慘遭淘汰,是美國男足31年來,首度無緣世界盃決賽圈。

相反的美國女子國家足球隊已經拿下3屆世界盃冠軍,成了許多女孩心目中的偶像。

