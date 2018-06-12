世界盃專題：美國足球歷史（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

第21屆世界盃本週四在俄羅斯開打，美國男足這次無緣打入世界盃決賽，但其實足球在美國的歷史相當悠久，本台特別製作世界盃專題，本集先帶大家了解足球的歷史。

周末的早晨，公園內有許多小朋友在踢足球，3、4歲就可以上課，踢球的樣子相當可愛，在灣區像這樣的足球俱樂部不計其數，很多華裔媽媽也當了Soccer Mom。

家長Mandi說：”他可能一開始好像覺得是在打架，所以他有點退縮，可是他現在知道，他們只是要把球打到對方進球，然後他們也會彼此歡呼，有人跌倒，他們也是會把對方扶起來，所以就是他們在乎隊友，我覺得他這方面還不錯，知道這是一個遊戲，尊重對方的遊戲。”

雖然足球在國內的媒體曝光率，遠不如美式足球（橄欖球）、籃球及棒球，但是根據統計，光是去年，全美就有超過1,500萬人踢足球。

教練Kiril說：”非常受歡迎，是很好的方式讓小孩跑來跑去，消耗體力，踢足球就只需要一顆球，甚至不需要草地或球門，是一個很方便的運動。”

說到足球的起源，根據史書記載，蹴鞠是現代足球最早的形式，是一種以腳擊球的運動，始於戰國時代，相傳是中國的帝王為了訓練士兵而發明。

國際足球總會在2004年也確認了足球起源於中國山東，在歐洲出版的兒童雜誌，也介紹足球最早追溯到三世紀的中國。

美國的足球顯然在殖民時代就深受歐美列強的影響，而這些移民還發現，美國的原住民也有類似的運動，就是聚在一起用腳玩球。

近代美國足球史早在1930年的第一屆世界盃就有參與，更取得季軍，接下來自1950年後，相隔40年才再度打入1990年世界杯決賽週。

雖然美國有很多小孩子踢足球，但是足球為什麼在美國沒有辦法成為一個主流的運動，教練分析了原因。

Kiril說：”我想因為足球很方便，其他運動像是美式足球或棒球，需要花錢，同時被視為是主流運動，所以儘管在美國很多人踢足球，像孩童，我想很多人看電視轉播，象徵愛國，我愛棒球我愛美式足球，表示愛國。”

1994年美國世界盃舉辦結束後，點燃了美國人對足球的熱情，也間接促成美國職業足球大聯盟興起，Major League Soccer在青少年中足球人口，比籃球棒球美式足球總和還多。

Kiril說：”足球在美國確實在發展，儘管沒有像拉丁美洲或歐洲那樣悠久的文化。”

另一名足球教練Nicholas說：”足球在美國好又大，只是沒有太多媒體注意，但在美國是一個很大的運動。”

在去年舉辦的2018年世界杯外圍賽，美國順利打入最後第5輪，但在最後一場外圍賽，竟然不敵小組墊底球隊千里達，慘遭淘汰，是美國男足31年來，首度無緣世界盃決賽圈。

相反的美國女子國家足球隊已經拿下3屆世界盃冠軍，成了許多女孩心目中的偶像。

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