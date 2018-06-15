世界盃專題：世界盃熱潮相關產品熱賣（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

4年一度的世界盃開打，不僅球迷熱烈期待，也帶動世界盃相關產品熱賣。

從墨西哥入境加州，相信大家對這個塞車景象並不陌生，塞在車陣中，小販也沒閒著，隨著世界盃即將開打，這些小販對著車窗，兜售仿冒的墨西哥隊球衣。

每四年一次的世界盃，球迷經濟不可小覷，各式各樣的紀念品，包括世界盃參賽國的球衣、國旗、啤酒杯、運動手環，網路上應有盡有，而最受歡迎的就是世界盃貼紙。

旅居日內瓦的華裔張愷楨，兩個兒子在學校看到同學都在收集貼紙，儘管並不十分熱衷足球，也加入了蒐集貼紙行列。

張愷楨說：”有一天帶小朋友去玩具店，幫一個朋友買生日禮物，然後我就說開始要蒐集了，有沒有興趣看一看，他們兩個看著我說，媽媽我的同學已經開始在蒐集了，我就說你想要嗎？他們就很高興像中大獎一樣。”

兩個兒子介紹這本貼紙，內容相當豐富，有參賽國國家及球員的介紹，還有主辦國俄羅斯的地圖、比賽時間表，共有十種語言，要全部貼滿這本書，可是要花不少的錢。

2018世界杯，您要不要猜看看，在足球運動專賣店，哪個國家的球衣賣得最好？

答案是墨西哥。

位於南舊金山的足球運動用品專賣店，也搭上了世足熱潮，牆上掛著八強球衣，還有這個要價180元的足球，是FIFA授權，等同在比賽期間使用的球。

老闆還接受球衣訂做，只要是球迷指定的國家，都可以客製。

這間位於市中心的小店已經有40年的歷史，關閉一陣子後，現任東主Nicolas 3年前接手。

Nicolas說：”關了一陣子，我3年前決定重開張，看看足球店在灣區的市場，（你覺得呢？）還行，我賣制服給足球隊，成人或青少年聯盟，是一門不好做的生意，如果做的不錯，應該能撐下去。”

Nicolas 30年前是墨西哥青少年隊的國腳，目前也在中半島的一間足球俱樂部擔任足球教練，也在自己店裡的小倉庫進行一對一的教學。

來到美國對足球的熱情絲毫不減，他說自己的學生背景多元，很多家長來自足球大國，對美國足球有正面的發展。

Nicolas說：”如果中國打進世界盃，在灣區一定賣得很好，因為有很多華人在灣區。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。