世界盃專題：世界盃熱潮相關產品熱賣（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

4年一度的世界盃開打,不僅球迷熱烈期待,也帶動世界盃相關產品熱賣。

從墨西哥入境加州,相信大家對這個塞車景象並不陌生,塞在車陣中,小販也沒閒著,隨著世界盃即將開打,這些小販對著車窗,兜售仿冒的墨西哥隊球衣。

每四年一次的世界盃,球迷經濟不可小覷,各式各樣的紀念品,包括世界盃參賽國的球衣、國旗、啤酒杯、運動手環,網路上應有盡有,而最受歡迎的就是世界盃貼紙。

旅居日內瓦的華裔張愷楨,兩個兒子在學校看到同學都在收集貼紙,儘管並不十分熱衷足球,也加入了蒐集貼紙行列。

張愷楨說:”有一天帶小朋友去玩具店,幫一個朋友買生日禮物,然後我就說開始要蒐集了,有沒有興趣看一看,他們兩個看著我說,媽媽我的同學已經開始在蒐集了,我就說你想要嗎?他們就很高興像中大獎一樣。”

兩個兒子介紹這本貼紙,內容相當豐富,有參賽國國家及球員的介紹,還有主辦國俄羅斯的地圖、比賽時間表,共有十種語言,要全部貼滿這本書,可是要花不少的錢。

2018世界杯,您要不要猜看看,在足球運動專賣店,哪個國家的球衣賣得最好?

答案是墨西哥。

位於南舊金山的足球運動用品專賣店,也搭上了世足熱潮,牆上掛著八強球衣,還有這個要價180元的足球,是FIFA授權,等同在比賽期間使用的球。

老闆還接受球衣訂做,只要是球迷指定的國家,都可以客製。

這間位於市中心的小店已經有40年的歷史,關閉一陣子後,現任東主Nicolas 3年前接手。

Nicolas說:”關了一陣子,我3年前決定重開張,看看足球店在灣區的市場,(你覺得呢?)還行,我賣制服給足球隊,成人或青少年聯盟,是一門不好做的生意,如果做的不錯,應該能撐下去。”

Nicolas 30年前是墨西哥青少年隊的國腳,目前也在中半島的一間足球俱樂部擔任足球教練,也在自己店裡的小倉庫進行一對一的教學。

來到美國對足球的熱情絲毫不減,他說自己的學生背景多元,很多家長來自足球大國,對美國足球有正面的發展。

Nicolas說:”如果中國打進世界盃,在灣區一定賣得很好,因為有很多華人在灣區。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。