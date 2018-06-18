世界盃專題：灣區華人足球隊聯盟（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中國男足連續4屆無緣世界盃，但不減廣大中國球迷對足球的熱情，灣區華人對足球的熱愛更擴展到擁有30多個球隊聯盟。

週六的下午，矽谷足球聯盟的老虎隊跟華盛頓聯盟打了一場暖身賽，老虎隊在灣區華人足球隊算是歷史悠久，裏頭成員從學生時代踢球，到現在有不少已經是矽谷初創公司或是科技公司的老闆或高管。

老虎隊隊長陶波說：”我們是98年成立的，是史丹佛球隊成立的，到2000年底左右，我們是應該說稱霸了整個北美華人足壇，我們拿了3次全美冠軍。”

對手華盛頓聯盟就是一支比較年輕的隊伍，3年前的夏天第一次組隊，從公園裡走到賽場上。

華盛頓聯隊隊長陳辰說：”我們2014年成立，一直都在華盛頓公園，Sunnyvale踢pick up game，很多人都踢了很長時間，慢慢後來就想大家組個隊，所以從那個時候開始我們就在一起踢，一開始打的是娛樂組，現在打的是競技組。”

目前灣區就有30多個華人足球隊，主委林戰生介紹隊伍當中有的是校友隊組成，有的是來自同一個公司，或是同一個地區，共同點就是熱愛足球。

硅谷足球協會創始會長林戰生說：”因為我們華人踢足球的越來越多，有一個精神就是以球會友，以球會友的話，因為來到硅谷的工程師比較多，他們平常也有共同的語言，共同的愛好，所以就組織一起了。”

聯盟每年都會舉辦多場比賽，規模越辦越大，甚至跟別的國家比賽。

林戰生說：”我自己組織足協，我自己聯合很多隊的菁英球員加起來，跟別的族裔比賽，比如說越南、韓國、墨西哥，在我的帶領下，曾經得到墨西哥聯賽的3座冠軍。”

在記者採訪的當天，有一名在灣區踢了十年足球隊友要回中國上海創業，這天是他最後一次踢球比賽，要離開足球這個大家庭，顯得十分依依不捨。

人稱小帥的汪小勇說，大家從單身踢到有家庭，球隊就像個大家庭，互相幫忙。

汪小勇說：”跟他們一起踢了快十年球，這個球隊成立才3年，我從第一天就加入球隊，（今天會不會依依不捨），肯定有，都像兄弟一樣，踢完吃飯去。”

過去打pick up game想踢就踢，想退出就退出，但是組成了球隊，就得全力以赴。

陳辰說：”輸贏不能看得太重，但是我們也發揚奧林匹克精神力爭上游，也一定要有敢拚敢贏的精神，不然隊伍長期凝聚力會有問題，但另一方面盡自己最大努力，最後贏了輸了無所謂，但是一定要盡力。”

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