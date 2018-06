世界盃專題：灣區華人足球隊聯盟（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中國男足連續4屆無緣世界盃,但不減廣大中國球迷對足球的熱情,灣區華人對足球的熱愛更擴展到擁有30多個球隊聯盟。

週六的下午,矽谷足球聯盟的老虎隊跟華盛頓聯盟打了一場暖身賽,老虎隊在灣區華人足球隊算是歷史悠久,裏頭成員從學生時代踢球,到現在有不少已經是矽谷初創公司或是科技公司的老闆或高管。

老虎隊隊長陶波說:”我們是98年成立的,是史丹佛球隊成立的,到2000年底左右,我們是應該說稱霸了整個北美華人足壇,我們拿了3次全美冠軍。”

對手華盛頓聯盟就是一支比較年輕的隊伍,3年前的夏天第一次組隊,從公園裡走到賽場上。

華盛頓聯隊隊長陳辰說:”我們2014年成立,一直都在華盛頓公園,Sunnyvale踢pick up game,很多人都踢了很長時間,慢慢後來就想大家組個隊,所以從那個時候開始我們就在一起踢,一開始打的是娛樂組,現在打的是競技組。”

目前灣區就有30多個華人足球隊,主委林戰生介紹隊伍當中有的是校友隊組成,有的是來自同一個公司,或是同一個地區,共同點就是熱愛足球。

硅谷足球協會創始會長林戰生說:”因為我們華人踢足球的越來越多,有一個精神就是以球會友,以球會友的話,因為來到硅谷的工程師比較多,他們平常也有共同的語言,共同的愛好,所以就組織一起了。”

聯盟每年都會舉辦多場比賽,規模越辦越大,甚至跟別的國家比賽。

林戰生說:”我自己組織足協,我自己聯合很多隊的菁英球員加起來,跟別的族裔比賽,比如說越南、韓國、墨西哥,在我的帶領下,曾經得到墨西哥聯賽的3座冠軍。”

在記者採訪的當天,有一名在灣區踢了十年足球隊友要回中國上海創業,這天是他最後一次踢球比賽,要離開足球這個大家庭,顯得十分依依不捨。

人稱小帥的汪小勇說,大家從單身踢到有家庭,球隊就像個大家庭,互相幫忙。

汪小勇說:”跟他們一起踢了快十年球,這個球隊成立才3年,我從第一天就加入球隊,(今天會不會依依不捨),肯定有,都像兄弟一樣,踢完吃飯去。”

過去打pick up game想踢就踢,想退出就退出,但是組成了球隊,就得全力以赴。

陳辰說:”輸贏不能看得太重,但是我們也發揚奧林匹克精神力爭上游,也一定要有敢拚敢贏的精神,不然隊伍長期凝聚力會有問題,但另一方面盡自己最大努力,最後贏了輸了無所謂,但是一定要盡力。”

