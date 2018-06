世界盃專題：灣區臨時湊合足球比賽pick-up game（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

喜歡踢足球,但又不想加入球隊,灣區有許多臨時湊合的足球比賽pick-up game,能夠享受踢足球的樂趣,又不用受時間的約束。

星期六早上7點,在Los Prados公園已經有一群人在踢足球,這不是球隊在練習,他們全都是一群足球愛好者,透過網路或是透過朋友相傳,知道每個星期六早上可以來這裡踢足球,像這樣一群人湊合起來踢球,就是足球界相當流行的pick-up game。

足球愛好者Aleron說:”我在族群聚會找到的,我在找沒上班的時候可以踢球,我找到這群人,而且他們都很好。”

在灣區有相當多類似這樣子臨時湊合起來的足球pick-up game,既沒有比賽的壓力,同時能夠達到娛樂健身的效果。

足球愛好者Carlos說:”為了健身,我很喜歡這運動,很棒的團體及球員,我喜歡在友善的環境踢球,如果我體格夠棒,我會考慮加入聯盟。”

pick-up game沒有裁判,也沒有正式的組織架構,不用準時出現,也可以提早離開,一般人都認為很鬆散,其實不然。

足球愛好者Joan說:”還是要盡力對不對,是很有趣的運動,蠻競爭的,有時候會讓你幻想下輩子會不會成為專業球員。”

像星期六這場pick-up game以球衣顏色區分,白色跟彩色,大約有24人,大家都十分認真,踢了兩個多小時,決定要踢進最後一球才算結束。

Carlos說:”大家都很認真,競爭很激烈,我們都想贏,最後5分鐘如果比數太接近,我們就決定最後進球的贏,所以大家都很專注,沒有人想輸。”

像這個pick-up game,參加者背景十分多元,有很多來自南美洲、亞洲,從小在自己的國家,就開始踢足球,來到美國工作忙碌,無法加入正規的球隊。

Aleron說:”我想加入足球隊,但因為我的工作時間不一,我會錯過練習,無法參加每一場比賽,但是這裡星期二四六日都有,如果我不用工作,這裡的人都很友善,你都跟同樣的人踢,所以有時感覺像是參加球隊。”

2018年世界盃上星期四開幕,儘管轉播時間是美國的早上,不過他們已經表示不會錯過球賽。

Joan說:”不要緊,我們看很多歐洲盃,已經習慣了時間,事實上時段還不錯,因為在白天,我們有午休,所以可以在午休時候看。”

