世界盃專題：灣區臨時湊合足球比賽pick-up game（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

喜歡踢足球，但又不想加入球隊，灣區有許多臨時湊合的足球比賽pick-up game，能夠享受踢足球的樂趣，又不用受時間的約束。

星期六早上7點，在Los Prados公園已經有一群人在踢足球，這不是球隊在練習，他們全都是一群足球愛好者，透過網路或是透過朋友相傳，知道每個星期六早上可以來這裡踢足球，像這樣一群人湊合起來踢球，就是足球界相當流行的pick-up game。

足球愛好者Aleron說：”我在族群聚會找到的，我在找沒上班的時候可以踢球，我找到這群人，而且他們都很好。”

在灣區有相當多類似這樣子臨時湊合起來的足球pick-up game，既沒有比賽的壓力，同時能夠達到娛樂健身的效果。

足球愛好者Carlos說：”為了健身，我很喜歡這運動，很棒的團體及球員，我喜歡在友善的環境踢球，如果我體格夠棒，我會考慮加入聯盟。”

pick-up game沒有裁判，也沒有正式的組織架構，不用準時出現，也可以提早離開，一般人都認為很鬆散，其實不然。

足球愛好者Joan說：”還是要盡力對不對，是很有趣的運動，蠻競爭的，有時候會讓你幻想下輩子會不會成為專業球員。”

像星期六這場pick-up game以球衣顏色區分，白色跟彩色，大約有24人，大家都十分認真，踢了兩個多小時，決定要踢進最後一球才算結束。

Carlos說：”大家都很認真，競爭很激烈，我們都想贏，最後5分鐘如果比數太接近，我們就決定最後進球的贏，所以大家都很專注，沒有人想輸。”

像這個pick-up game，參加者背景十分多元，有很多來自南美洲、亞洲，從小在自己的國家，就開始踢足球，來到美國工作忙碌，無法加入正規的球隊。

Aleron說：”我想加入足球隊，但因為我的工作時間不一，我會錯過練習，無法參加每一場比賽，但是這裡星期二四六日都有，如果我不用工作，這裡的人都很友善，你都跟同樣的人踢，所以有時感覺像是參加球隊。”

2018年世界盃上星期四開幕，儘管轉播時間是美國的早上，不過他們已經表示不會錯過球賽。

Joan說：”不要緊，我們看很多歐洲盃，已經習慣了時間，事實上時段還不錯，因為在白天，我們有午休，所以可以在午休時候看。”

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