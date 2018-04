By

全球十大最佳航空公司排行榜出爐,哪一家航空公司排第一名呢?

旅遊網站TripAdvisor 綜合過去12個月飛機乘客對航空公司的意見,列出全球十大最佳航空公司排名,新加坡航空名列榜首,新西蘭航空緊隨其後,而去年居於首位的阿聯酋航空,今年排名跌至第三。

在本次排名中,亞洲的航空公司表現相當不俗,還有三間晉身前十之列,分別是日本航空排名第四,長榮航空排名第五,以及大韓航空排名第十。

而西南航空排名第六,是唯一一間躋身前十名的美國航空公司。

此外,新加坡航空還獲得了最佳經濟艙及頭等艙稱號,卡塔爾航空則獲得最佳商務艙頭銜,新西蘭航空則在豪華經濟艙服務方面表現最為出色。

