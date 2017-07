UPS槍擊血案陰霾未消 目擊案發員工多未復工

By

【KTSF 崔凱橋報導】

上個月舊金山UPS貨倉發生槍擊案,造成3人死亡,當中包括兩名華裔,僱員工會發言人稱,目擊案件的UPS員工許多都不願意再回去工作。

工會發言人Joe Cilia說:”大家都非常難過,很多員工都尋求心理輔導,並且休假,確保他們在回去工作前,疏通心理障礙。”

據舊金山紀事報報導,事發三週後,在目擊事件的近40名員工中,僅有5名回去工作。

上月14號,38歲的華裔UPS員工Jimmy Chanh Lam,在位於Potrero Hill的貨倉內,涉嫌向同事開槍後自殺。

遇害者中包括50歲的Benson Louie、56歲的Wayne Chan,二人都是華裔,46歲的Mike Lefiti也遭槍殺。

舊金山市府大樓週日下午兩點,將為3位遇害者舉行追思會。

