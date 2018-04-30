中國內地多省鬧工潮 工人要求改善待遇

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五一勞動節，本來是為了慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻，對於中國內地而言，這一天更是一個重要節日。而在勞動節前夕，中國內地就有近30個城市的天秤工人發起工潮，要求爭取合理待遇。不過官方就指他們破壞社會安定，還指有反華勢力介入。

發出最強吼聲，來自至少16個省，20、30個城市大批天秤工人，近日不分晝夜，在地盤外、廣場等公眾場所發起工潮，要求加薪及改善待遇，規模聲勢近年罕見，工人揚言如果資方不答應，會號召同行五一勞動節當天發起全國大罷工。

有在地盤裡操作天秤的司機指，他們的月薪只有4,000至6,000元人民幣左右，不包食宿，待遇比工廠工人還要低，而且每天要長時間工作，有工人稱由早上7、8時做到午夜，甚至連加班費也沒有。

除了待遇低，連工傷也沒有保障，網上流傳的一個收集工人意見的座談會上，有工人指公司沒有為他們買任何勞工保險。

工人於是要求加薪到7,000至8,000元人民幣，另設每小時50元人民幣加班費，並為工人買保險，面對示威，各地的處理手法不同，重慶有官員叫工人選出代表談判。

而有陝西工人就稱受到施壓，並指他們破壞社會安定，以及有反華勢力介入，亦有部份地區的工人聲稱成功爭取到加薪。

目前仍有不少工人未得到僱主回覆，他們表示會罷工，並且得到其他省市的工人響應，陸續組織罷工行動。

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