中國內地多省鬧工潮 工人要求改善待遇

五一勞動節,本來是為了慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻,對於中國內地而言,這一天更是一個重要節日。而在勞動節前夕,中國內地就有近30個城市的天秤工人發起工潮,要求爭取合理待遇。不過官方就指他們破壞社會安定,還指有反華勢力介入。

發出最強吼聲,來自至少16個省,20、30個城市大批天秤工人,近日不分晝夜,在地盤外、廣場等公眾場所發起工潮,要求加薪及改善待遇,規模聲勢近年罕見,工人揚言如果資方不答應,會號召同行五一勞動節當天發起全國大罷工。

有在地盤裡操作天秤的司機指,他們的月薪只有4,000至6,000元人民幣左右,不包食宿,待遇比工廠工人還要低,而且每天要長時間工作,有工人稱由早上7、8時做到午夜,甚至連加班費也沒有。

除了待遇低,連工傷也沒有保障,網上流傳的一個收集工人意見的座談會上,有工人指公司沒有為他們買任何勞工保險。

工人於是要求加薪到7,000至8,000元人民幣,另設每小時50元人民幣加班費,並為工人買保險,面對示威,各地的處理手法不同,重慶有官員叫工人選出代表談判。

而有陝西工人就稱受到施壓,並指他們破壞社會安定,以及有反華勢力介入,亦有部份地區的工人聲稱成功爭取到加薪。

目前仍有不少工人未得到僱主回覆,他們表示會罷工,並且得到其他省市的工人響應,陸續組織罷工行動。

